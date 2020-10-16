Медицина

10:32 16.10.2020

Минздрав работает над вопросом открытия мобильных госпиталей – Степанов

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Минздрав работает над вопросом открытия мобильных госпиталей – Степанов

Министерство здравоохранения работает над вопросом открытия мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы уже две-три недели работаем над вопросом открытия мобильных госпиталей: что нам для этого необходимо, сколько времени и на какой территории, – если ситуация будет еще более напряженная с точки зрения госпитализаций, чтобы мы максимально быстро смогли открыть такой госпиталь, в том числе на спортивных территориях", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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