Минздрав работает над вопросом открытия мобильных госпиталей – Степанов

Министерство здравоохранения работает над вопросом открытия мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Мы уже две-три недели работаем над вопросом открытия мобильных госпиталей: что нам для этого необходимо, сколько времени и на какой территории, – если ситуация будет еще более напряженная с точки зрения госпитализаций, чтобы мы максимально быстро смогли открыть такой госпиталь, в том числе на спортивных территориях", - сказал он.