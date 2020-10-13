KAN Development открыл "Центр коррекции речи А +" в Киеве

Девелоперская и строительная компания KAN Development (Киев), развивающая образовательную сеть "Академия современного образования А+", 13 октября открыла на территории ЖК CentralPark по ул.Дж.Маккейна,7 в Киеве специализированный детский центр диагностики и лечения дислексии "Центр коррекции речи А +".

"Цель этого центра – помочь на самых ранних этапах обнаружить гиперактивность, дислексию и дисграфию у детей (…) Часть занятий будут проводится для детей с недостатками слуха. В этом направлении мы работаем с общественной организацией "Видчуй", - сообщила в ходе торжественного открытия директор "Академия современного образования А+" Татьяна Курмаз.

По словам директора "Центра коррекции речи А+" Светланы Долженко, в центре используются такие методы и программы для детей, как нейрокоррекция, АВА-терапия, метод Томатиса, нейрофидбек, сенсорная интеграция, метод Дейвиса по устранению дислексии, а также предоставляется психологическая поддержка и логопедическая коррекция.

"В центре есть необходимое оборудование, а также установлены израильские программы, которые диагностируют гиперактивность и нарушение внимания. На втором этапе идет работа над коррекцией нарушений. Также есть оборудование "Нейрофидбек", или другими словами технология "Биологически обратная связь", направленная на удержание внимания и концентрации ребенка", - отметила Долженко.

KAN Development создана в 2001 году. Портфель реализованных проектов в Киеве включает ЖК "Комфорт Таун", Central Park, ЖК бизнес-класса Tetris Hall, БЦ Senator, IQ Business Center, ТРЦ Ocean Plaza (партнеры проекта столичная Ukrainian Development Partners, UDP, и KAN Development), бизнес-центр класса "А" "101 Tower", ЖК Diamond Hill, ЖК "Паркове Мисто" (партнеры проекта UDP и KAN Development), ТРК Arena City, РК ARENA Entertainment, БЦ "Доминант", коммерческие паркинги "Белый Кашалот" и на ул. Владимирской, 49а, IQ Business Center. Компания также активно развивает собственную сеть образовательных учреждений "А+".