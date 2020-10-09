Медицина

17:34 09.10.2020

Правительство Украины разрешило закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19

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Правительство Украины разрешило закупку лабораторного оборудования и тест-систем на антиген для диагностики COVID-19

Кабинет министров Украины внес в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, лабораторное оборудование и тест-системы на антиген.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в пятницу.

"Проектом акта предлагается дополнить перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, новыми позициями товаров, в частности тест-системами и оборудованием для лабораторной диагностики, а также услугами и работами по текущим ремонтам и реконструкции медучреждений, предоставляющих медпомощь пациентам с COVID-19", - прокомментировал такое решение министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Эти изменения позволят быстро закупать тест-системы и оборудование для лабдиагности в соответствии с современными тенденциями и национальными стандартами. Речь идет о тест-системах на антиген, которые только появились на рынке",- добавил министр.

Теги: #коронавирус #оборудование #кабмин
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