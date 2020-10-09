Медицина

17:15 09.10.2020

Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

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Кабмин повысит зарплаты медикам, предоставляющим помощь при COVID-19 - Шмыгаль

Кабинет министров на заседании в пятницу примет решение о введении коэффициентов для повышения заработной платы медикам, предоставляющим помощь при COVID-19, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство продолжит увеличивать зарплаты медработникам, предоставляющим помощь при COVID-19. Сегодня утвердят дополнительные корректирующие коэффициенты, что влияет на стоимость услуг и, соответственно, увеличение зарплаты врачам. Например, если команды будут предоставлять помощь большему количеству пациентов, то и зарплата будет большей. Доплаты в 300% остаются", - сказал он в ходе заседания правительства.

"В областях, где за сентябрь не увеличили зарплаты медикам, а таких медучреждений шесть, будем принимать соответствующие кадровые решения",- добавил он.

Речь идет о надбавках врачам в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы с 1 сентября.

Теги: #медики #шмыгаль #зарплата #кабмин
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