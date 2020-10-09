Медицина

10:52 09.10.2020

Минздрав заинтересован в росте числа производителей медицинского кислорода и против использования технического в лечении пациентов - министр

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Минздрав заинтересован в росте числа производителей медицинского кислорода и против использования технического в лечении пациентов - министр

Министерство здравоохранения не будет разрешать использование технического кислорода при лечении больных, поскольку это опасно для жизни, и заинтересован в росте числа производителей медицинского кислорода, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Некоторые эксперты считают, что необходимо использовать технический кислород вместо медицинского. Но мы этого никогда не сделаем, ведь медицинский кислород – это лекарство, которое должно соответствовать стандартам. Использование технического кислорода небезопасно для жизни человека", - сказал он, добавив, что в 2007 году в реанимационном отделении использование технического кислорода спровоцировало взрыв, вследствие чего погибли люди.

Министр отметил, что в Украине есть 16 производителей медицинского кислорода и Минздрав способствует увеличению их количества.

"У нас 16 производителей имеют лицензию на поставку медицинского кислорода. Минздрав максимально заинтересован, чтобы количество производителей росло. Например, компания "Карпатнефтехим" подала соответствующие документы на получение лицензии 30 апреля и получила лицензию от Гослекслужбы 7 мая", - сказал он.

"Одесский припортовый завод" намерен обратиться в Минздрав за получением лицензии. Мы рассмотрим документы, как только их получим. Также к нам 7 октября обратилась компания "Криопром", которая оперативно получит лицензию, если документы будут соответствовать", - добавил Степанов.

Теги: #кислород #коронавирус #степанов #минздрав
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