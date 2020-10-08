Медицина

21:21 08.10.2020

Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

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Украина начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – глава Минздрава

Число занятых больными или имеющими подозрение на COVID-19 специализированных коек достигло 21 тыс. при общем количестве таких коек в Украине 37 тыс., сообщил министра здравоохранения Максим Степанов.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", – сказал он в специальном видеообращении в четверг в связи с резким ростом заболеваемости и числа госпитализируемых.

Министр напомнил, что с начала эпидемии удалось увеличить число коек с 12 тыс. до 37 тыс.

"Представьте себе, что если бы количество койкомест в больницах оставалось таким бы, как было весной. Это были бы десятки тисяч смертей", – отметил Степанов.

Утром в четверг министр говорил о более чем 20 тыс. занятых коек, 5 октября – о 16,745 тыс., 22 сентября – о 13,108 тыс.

В начале октября Степанов отмечал, что Минздрав максимально может подготовить 50 тыс. коек для пациентов с COVID-19. По словам премьера Дениса Шмыгаля число коек можно нарастить и больше – до 70 тыс., однако проблемой является дефицит врачей и медперсонала.

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано сразу несколько антирекордов: число новых больных – 5,397 тыс., госпитализированных – 900, умерших – 93.

В результате новых максимумов достигло число активно больных – 131,8 тыс., число заболевших за последние две недели на 100 тыс. населения – около 144 и усредненная за неделю доля позитивных тестов – 18,2%. С начала эпидемии в Украине от COVID-19 всего умерло 4,69 тыс. человек.

Теги: #коронавирус
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