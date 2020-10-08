Украинские ученые надеются на продолжение испытаний ранней инструментальной диагностики ПТСР по офтальмологическим биомаркерам

Ураинские ученые надеются на продолжение испытаний методики ранней инструментальной диагностики посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) по офтальмологическим биомаркерам – специфическим движениям глаз.

"Полученные результаты подтвердили гипотезу ученых о наличии определенных аномальных изменений диаметра зрачков и движений глаза у пациентов с ПТСР в ответ на примененные раздражители, возможность его диагностики по этим признакам и, соответственно, предупреждения", - сказала заведующая отделением воспалительных патологий глаза и микрохирургического лечения их последствий "Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМН Украины" Александра Зборовская на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Она подчеркнула, что украинские офтальмологи начали изучение возможности диагностики по офтальмологическим показателям в 2012 году, а в 2018 году были проведены клинические исследования новой методики объективной аппаратной диагностики ПТСР.

Эти исследования включали офтальмологическое обследование пациентов с установленным ПТСР и лиц контрольной группы по ряду показателей. Исследование позволило выявить целый ряд типичных диагностических признаков, присущих лицам с ПТСР.

"По ПТСР с Eye-tracker мы работаем первые во всеми мире. Для продолжения работы нам необходим Eye-tracker - до сих пор его для исследований предоставляли третьи лица, а также участие в исследованиях специалистов не офтальмологического профиля – психологов, психиатров, а также привлечение достаточного количества участников-пациентов не офтальмологического профиля с установленным диагнозом и участников для контрольной группы", - сказала она.

Збровская отметила, что офтальмологическая часть метода была запатентована, получен декларационный патент Украины. Вместе с тем, аналогичное исследование британских ученых, широко освещенное в СМИ, было проведено через шесть-семь лет после открытия украинских ученых.

"Международный патент – это очень дорогостоящее дело. Мы планировали заняться получением международного патента, чтобы не было такого, что у нас украдут наши разработки - проблема академической добропорядочности во всем мире актуальна", - сказала она.

По словам главного психиатра Министерства обороны Олега Друзя, в настоящее время "100% военнослужащих, которые находятся на востоке, находятся под воздействием психотравмирующих факторов". При этом, начиная с 2015 года, военные медики наблюдают эти изменения, разрабатывают протоколы их лечения и выявления.

"Сейчас специалисты по психиатрии и офтальмологии объединили усилия и при помощи инструментальных исследований по офтальмологическим признакам с вероятностью 98% могут спрогнозировать вероятность развития ПТСР и предотвратить его", - сказал он.

Друзь отметил, что за последние пять лет по данной разработке "есть два патента, написаны несколько статей в научных изданиях, есть статьи в базе данных Scopus, статьи в зарубежных журналах, где мы освещали проблемы ПТСР".

"Есть печальная статистика, когда военнослужащие кончают жизнь самоубийством, совершают правонарушения, садятся в тюрьму, ведут аморальный образ жизни. Благодаря своевременной превентивной диагностике ПТСР мы можем предотвратить это", - сказал он.

Со своей стороны, начальник Главного военно-клинического госпиталя Минобороны Анатолий Казмирук отметил, что в настоящее время нет соответствующей государственной программы, предусматривающей использование методики ранней диагностики ПТСР по офтальмологическим показателям.

"Мы надеемся, что результатами нашей работы заинтересуется СНБО. Применив эту методику, нам удалось почти втрое сократить время лечения пациентов с ПТСР. Если в 2014-2015 годах основная масса пациентов с ПТСР или с подозрением на него лечились не менее 60 суток и фактически выпадали из активной профессиональной жизни на три-четыре месяца, то с применением этой методики сроки лечения могут сократиться до 22-25 дней, практически втрое", - сказал он.

По словам генерал-майора, доктора технических наук Юрия Даника "исследования проводились до сих пор как инициативная разработка, но авторы сделали все, что нужно для описания и публикаций ее в соответствующих научных изданиях".

Даник также сообщил, что авторы разработки подали заявку на участие в инновационной платформе Sikorsky Challenge.

"Разработка продолжается на базе Sikorsky Challenge, мы надеемся, что получим финансирование от инвесторов, которые заинтересуются этой разработкой, я думаю, что также будет внимание государства", - сказал он.

Даник отметил, что диагностику стрессового состояния по офтальмологическим признакам можно использовать для оценки влияния стресса из-за пандемии COVID-19.