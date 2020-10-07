Медицина

19:11 07.10.2020

Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний – Степанов

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Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний – Степанов

Украина будет закупать только надежные вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний, ведутся переговоры с международными компаниями, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За рубежом сейчас идут клинические исследования 41 вакцины-кандидатов от COVID-19, из которых 10 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Сейчас мы активно ведем переговоры по закупке вакцины с международными компаниями", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Степанов отметил, что главное требование Украины к вакцине заключается в том, чтобы "эта вакцина, прежде всего, была эффективной и безопасной, то есть, чтобы была завершена третья фаза клинических испытаний, где будет доказана ее эффективность, безопасность, а также выявлены побочные эффекты".

"Такие исследования проводятся среди большой группы (сотни или тысячи) пациентов с заболеваниями, которые должен лечить препарат. Важно, чтобы было дано разрешение на маркетинг (Marketing authorisation) - допуск препарата на рынок", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что правительство Украины получило право на подачу заявки для получения вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

Участие в этом механизме означает, что страна получит вакцины в объеме, который позволит провести прививки около 20% населения.

"Для Украины это составляет около 8 млн доз", - уточнил Степанов.

COVAX – это глобальная инициатива, направленная на обеспечение доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран. Инициатива предусматривает, что вакцину, в первую очередь, получат группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги.

Как сообщалось, в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) COVAX участвуют более 170 стран.

Вместе с тем, Белый дом 2 сентября заявил, что США не будут участвовать в данном механизме, поскольку эта инициатива связана с ВОЗ. Об отказе присоединиться к инициативе COVAX  в середине сентября также заявила Москва.

"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь, получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал глава Минздрава.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #вакцины
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