Минздрав разработал и подал на согласование концепцию eHealth – замминистра здравоохранения Кучер

Министерство здравоохранения разработало и подало на согласование концепцию электронного здравоохранения, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"5 сентября мы начали работу над концепцией электронного здравоохранения. Мы наработали документ, передали на ознакомление министру здравоохранения. После согласования министром мы намерены направить его на согласование другим органам власти", - сказал он.

Замминистра добавил, что в Украине стартовала работа электронных медицинских заключений.

"В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений. Мы запустили в eHealth модуль о рождении ребенка. Родители через портал "Дия" могут оформить девять медицинских услуг, в частности помощь при рождении. Технология позволяет масштабировать другие медицинские заключения в рамках системы, в том числе е-больничные", – сказал Кучер.

Замминистра также отметил, что Минздрав ведет работу по сотрудничеству с другими странами по развитию электронного здравоохранения.

"Мы ведем активную работу с посольством Великобритании в Украине по направлению кибербезопасности. Мы надеемся, что специалисты ГП "Электронное здоровье" будут привлечены к большой программе тестирования сервисов eHealth. Безопасность является приоритетом для нас. Также мы сотрудничаем с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Они заинтересованы в наших технологиях и у них есть свой подход к развитию eHealth, который может быть интегрирован в Украине", - сказал Кучер.