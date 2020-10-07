Минздрав намерен внести "Биовен" в протоколы лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины намерено внести препарат "Биовен" (производства ООО "Биофарма плазма") в протокол лечения пациентов с COVID-19 и закупать его централизованно, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Мы продолжаем добавлять в протокол лечения COVID-19 лексредства, которые мы закупаем централизовано, например "Ремдесивир". Помимо этого, вчера закончились клинические испытания иммуноглобулинов, в частности препарата украинского происхождения "Биовен". Наша группа, которая формирует протоколы, планирует внести этот препарат в протокол лечения. Мы уже нашли источник, из которого профинансируем и закупим централизованно иммуноглобулины", - сказал он.

Министр добавил, что стоимость процесса лечения одного больного с тяжелым течением болезни составляет от 45 тыс. грн.

Помимо этого, Степанов отметил, что по данным Минздрава количество врачей, болеющих COVID-19, сократилось до 5% общего количества таких пациентов с 20% в апреле.

"По состоянию на среду количество умерших медработников составляет 132 человека. Мы существенно сократили количество медиков, которые болеют COVID-19. В начале апреля их количество составляло до 20% от общего количества больных, то сейчас это не более 5%. Что касается выплат семьям умерших медиков, этот вопрос в компетенции Фонда соцстрахования", - сказал он.