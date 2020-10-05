Медицина

13:47 05.10.2020

Нобелевскую премию по медицине получили Харви Олтер, Майкл Хофтон и Чарльз Райс за исследования гепатита

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Нобелевскую премию по медицине получили Харви Олтер, Майкл Хофтон и Чарльз Райс за исследования гепатита

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии или медицины стали Харви Олтер (США), Майкл Хофтон (Великобритания), и Чарльз Райс (США), объявил в понедельник Нобелевский комитет в Стокгольме.

Премию этим ученым присудили за открытие вируса гепатита С.

"Харви Олтер, Майкл Хофтон и Чарльз Райс провели основополагающие исследования, которые привели к выявлению нового вируса - вируса гепатита С. До их работы открытие вирусов гепатита А и гепатита В было крайне важным шагом вперед, но большинство случаев гемоконтактных (передача болезни через кровь - ИФ) случаев гепатита оставалась необъяснимой", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

"Открытие вируса гепатита С раскрыло причину остальных случаев хронического гепатита и сделало возможным анализы на кровь и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней", - отмечается в нем.

Харви Алтер - американский врач, вирусолог и исследователь - родился в 1935 году. В 1960 году получил медицинский диплом в Рочестерском университете. Работал в Национальных институтах здоровья США, с 1970-х годов он и его команда занимались исследованиями различных форм гепатита. Позднее он получил признание за научную деятельность, которая привела к открытию в 1988 году вируса, вызывающего гепатит C, и ряд наград.

Британец Майкл Хофтон окончил Университет Восточной Англии по специальности биологические науки, а затем занимался научной работой в Королевском колледже Лондона. Вместе с другими исследователями в 1989 году он выявил вирус, ответственный за гепатит C. Также ранее в 1986 году Хофтон вместе с другими учеными определил геном вируса гепатита D. В настоящий момент занимает ряд должностей, в том числе в университете Альберты (Канада), ему принадлежат 73 американских патента, связанных с его исследованиями.

Чарльз Райс - американский вирусолог, его основной областью деятельности являются исследования гепатита С. Райс - профессор в Рокфеллеровском университете (Нью-Йорк). Он родился в 1952 году в городе Сакраменто (штат Калифорния, США). В 1974 году он получил степень бакалавра по зоологии в Калифорнийском университете.

Райс является членом Американской ассоциации содействия развитию науки и Национальной академии наук США. В 2002-2003 гг. занимал должность президента Американского общества по вирусологии. В 2016 году получил Премию Ласкера - Дебейки за клинические медицинские исследования.

Теги: #медицина #нобелевскя_премия
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