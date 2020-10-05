Медицина

12:19 05.10.2020

Дети не являются критическим звеном в распространении COVID-19 – эксперт

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Дети не являются критическим звеном в распространении COVID-19 – эксперт

Дети чаще всего заражаются от взрослых в семье и не являются критическим звеном в распространении COVID-19, считает медицинский директор по педиатрии медицинской сети "Добробут" Алексей Рыков.

"Чаще дети заражаются от взрослых, в семье. Но потом они могут заражать и друг друга. Учитывая, что дети в большинстве случаев переносят заболевания малосимптомно или даже бессимптомно, они не являются критическим звеном в распространении болезни вне семейных контактов", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Рыков считает, что превентивное закрытие школ на карантин - "это не очень хорошая идея", которая имеет смысл в случае значительного уровня заболеваемости в обществе.

"Это решение должно быть комплексным, наряду с принятием карантинных мероприятий в других сферах. Целесообразно избирательно вводить карантинные меры в случае ухудшения ситуации в конкретной школе", - сказал он.

Вместе с тем Рыков отметил, что вводимый в некоторых учебных заведениях режим, при котором ученики ходят в школы через неделю (неделю в школе, неделю дистанционно) сокращает количество людей, которые одновременно находятся в школе, и может обеспечить социальное дистанцирование.

"Такое решение, как и посменное обучение, может положительно влиять на эпидемиологическую ситуацию", - сказал он.

При этом Рыков подчеркнул, что отечественных исследований относительно оптимального режима работы детских учреждений в период эпидемии COVID-19 в настоящее время нет.

"Есть исследования европейские, есть рекомендации по открытию школ и обеспечению социального дистанцирования, выданные Европейской академией педиатрии. В разработке этих рекомендаций участвовали и представители украинского педиатрического сообщества. Пока эти рекомендации адаптированы для Украины и доступны на сайте Украинской академии педиатрических специальностей", - сказал он.

Рыков обратил внимание, что COVID-19 как респираторная вирусная инфекция "имеет некоторые особенности течения".

Он подчеркнул, что на развитие детей влияет, скорее, не сама болезнь, а ограничительные меры, принятые в связи с ней. COVID-19 у детей в большинстве случаев имеет легкий или бессимптомный ход. Конечно, есть случаи тяжелой формы заболевания у детей, но они единичны, особенно в сравнении со взрослыми. Также описано такое тяжелое осложнение COVID-19 у детей как синдром системного воспалительного ответа, но это состояние тоже встречается крайне редко.

"В группе риска тяжелого течения - маленькие дети в возрасте до 6 месяцев или дети, имеющие значительные проблемы со здоровьем. Самому маленькому ребенку с подозрением на коронавирусную болезнь в моей практике было 1,5 месяца, и ребенок болел довольно легко", - сказал он.

Эксперт считает, что вакцинировать детей от гриппа в период эпидемии COVID-19 "не только можно, но и нужно".

"Это значительно уменьшит риск, связанный с возможной коинфекцией, и вероятность осложнений как гриппа, так и COVID-19", - сказал он.

Эксперт прогнозирует всплеск заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в период COVID-19 (в сезоне 2020-2021).

При этом принятые противоэпидемические меры, вероятно, смогут несколько снизить его интенсивность.

"Прогнозировать ход пандемии трудно. Есть общие тенденции течения вспышек инфекционных заболеваний. Мы должны пережить вторую волну подъема заболеваемости, потом болезнь постепенно пойдет на спад. Но срок стабилизации ситуации определить трудно. Все зависит еще и от особенностей иммунологического ответа на эту инфекцию, доступности вакцины и тому подобное", - сказал он.

Теги: #коронавирус #добробут
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