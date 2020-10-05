Установление инвалидности медикам в связи с COVID-19 не требует принятия дополнительных нормативных документов – замминистра здравоохранения

Установление инвалидности в связи с COVID-19 не требует принятия дополнительных нормативных документов со стороны Министерства здравоохранения, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Относительно установления инвалидности медикам, которые переболели COVID-19. Подтвержденный диагноз по стране у 16,387 тыс. медработников. Больше всего в Тернопольской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и Киеве. Коронавирусная болезнь относится к профессиональным заболеваниям. Вопрос медицинской экспертизы, установления инвалидности не требует дополнительных нормативных документов", - сказала она.

По словам Микичак, по состоянию на 2 октября в областные МСЭК обратилось только восемь медработников, из них двоим установили третью группу инвалидности, двоим процент утраты трудоспособности, двоим продлили больничный.

Помимо этого, замминистра отметила, что Минздрав работает над планом развития психического здоровья в Украине.

"Совместно с международными организациями мы работаем над комплексным планом изменений, направленных на сохранение психического здоровья, а также усиление и трансформацию медучреждений психического плана. Внести изменения планируется в тариф Программы медгарантий в 2021 году. Нарабатывается ряд мер комплексного характера, взаимодействия с неправительственными организациями, другими министерствами и ведомствами для обеспечения бесперебойного функционирования медучреждений",- сказала Микичак.