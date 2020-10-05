Медицина

11:33 05.10.2020

Ситуация с загруженностью коек по COVID-19 напряженная, но не критическая – министр здравоохранения

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Ситуация с загруженностью коек по COVID-19 напряженная, но не критическая – министр здравоохранения

Ситуация с загруженностью коек, определенных для пациентов с коронавирусной болезнью, напряженная, но не критическая, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Для пациентов с COVID-19 определено около 37 тыс. коек, из них 30 тыс. уже принимают больных, остальные в резерве. 16,745 тыс. пациентов пребывают в больницах или с подтвержденным диагнозом, или подозрением. Если такой стремительный рост будет продолжаться, у нас могут возникнуть проблемы. При имеющемся количестве больных ситуация напряженная, но не критическая", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

При этом он добавил, что Министерство здравоохранения максимально может подготовить 50 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

"Я уверен, что на этой неделе мы перейдем порог в 5 тыс. больных в сутки", - отметил министр, комментируя ситуацию с заболеваемостью.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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