Медицина

19:01 02.10.2020

"Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на COVID-19 в ближайшие недели

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"Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на COVID-19 в ближайшие недели

Медицинская лаборатория "Синэво" планирует запустить в Украине заявленные ВОЗ инновационные экспресс-тесты на определение антигена COVID-19 в течение ближайших недель.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по развитию "Синэво" Николай Бутенко, в настоящее время компания завезла в Украину экспериментальную партию тестов австрийского производства и заканчивает проведение их "внутреннего" тестирования.

"Буквально на следующей неделе мы уже ждем поставку этих тестов для запуска тестирования для клиентов. Первая поставка составит около 8 тысяч систем. По мере необходимости производитель готов полностью покрыть потребности нашей сети в данных тест-системах, поэтому тесты будут выполняться по всей сети "Синэво" в Украине" - прокомментировал он.

По словам Бутенко, производителем тестов является известная австрийская компания, которая специализируется на производстве экспресс-тестов для лабораторной диагностики. Тест-системы прошли клинические испытания и сертифицированы по международным стандартам.

"Огромное преимущество этих экспресс-тестов в том, что их чувствительность составляет 97%, а результат будет готов уже через 15-30 минут. Поэтому использование таких тест-систем на антиген COVID-19 позволяет проводить массовое скрининговое тестирование в короткие сроки, что очень ценно в условиях неконтролируемого роста эпидемии", - добавил директор по развитию "Синэво".

Исследование на антиген COVID-19 является отдельной услугой и будет проводиться параллельно с выполнением ПЦР-исследований и ИФА-исследований (на выявление антител).

Стоимость заявленных экспресс-тестов на антиген COVID-19 в сети "Синэво" около 800 грн.

Теги: #коронавирус #синэво #тесты
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