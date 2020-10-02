Минздрав намерен развивать систему добровольного медицинского страхования в Украине

Министерство здравоохранения намерено стимулировать развитие в Украине системы добровольного медицинского страхования, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

"30 лет у нас не было достаточного финансирования системы здравоохранения. Как следствие, все эти неформальные платежи и отсутствие качества одновременно. И большая сумма средств до сих пор остается в тени. Мы настроены на серьезные изменения в системе финансирования медицины, в том числе добровольного медицинского страхования. Считаю, что у нас есть большой потенциал по развитию этого сегмента страхового рынка. Моя цель - избавиться от такого понятия как "неформальный платеж" и построить абсолютно понятную и прозрачную систему финансирования медицинской помощи", - сказал он на встрече с представителями страховых компаний в пятницу.

Министр отметил необходимость на законодательном уровне создать прозрачные и понятные условия работы страховых компаний в Украине.