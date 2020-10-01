Государство отказалось от предложения "Синэво" создать централизованную службу тестирования COVID-19 – коммерческий директор

В начале эпидемии коронавируса государство отказалось от предложения "Синэво" создать за счет компании централизованную службу для тестирования COVID-19, компания в ближайшее время откроет собственный ковидный центр из четырех лабораторий, сообщил коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"В конце марта мы по собственной инициативе подготовили для государства проект организации лабораторной службы, чтобы государство могло проводить массовое и эффективное тестирование населения. Проект был успешно презентован чиновникам самого высшего ранга страны. Но наша помощь государству оказалась не нужна. После этого мы приняли решения создать собственный специализированный COVID-центр, запуск которого состоится в ближайшее время», - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Скавронский отметил, что проект предусматривал создание четырех мощных лабораторий (три в регионах и четвертую лабораторию-хаб в Киеве) "вместо десятков маленьких и неэффективных лабораторий, которые были созданы в итоге в каждом областном центре".

"Предложенная нами модель работы лабораторной службы позволила бы государству быстро и эффективно в режиме 24/7 обрабатывать биоматериал, а также обеспечивала бы возможность выполнять в десятки раз, а то и сотни раз больше тестов, что возможно исключительно при условии централизации», - сказал он.

Скавронский подчеркнул, что "Синэво" было готово взять на себя полную реализацию проекта. "Мы также предлагали государству бесплатно задействовать лабораторный и административный персонал "Синэво", наше оборудование, IT-решения и многое другое, необходимое для создания всего проекта с нуля", - сказал он.

Коммерческий директор "Синэво" сообщил, что компания выполняет около 15 тыс. тестов на COVID-19 в месяц, что в денежном выражении составляет около 4% от ее месячного оборота, поэтому "особого бизнеса для "Синэво" тесты на COVID-19 не составляют".

Комментируя себестоимость исследований, он отметил, что чистая себестоимость реагентов ИФА-тестов производителей с мировым именем (не украинских, российских или китайских) может достигать 300 грн. Себестоимость реагентов для ПЦР-тестов при выполнении их на ручных методиках составляет около 500 грн. Также нужно учитывать и другие затраты компании, в том числе зарплатный фонд, амортизацию оборудования и иные, влияющие на себестоимость тестов.

"ПЦР-тесты выполняются не в убыток. Но основной заработок лабораторий, в частности ПЦР-тесты, находится в плоскости "дополнительных" сервисов, когда клиент помимо стоимости ПЦР-исследования дополнительно доплачивает лаборатории за срочность, перевод на английский язык и другие сервисы, которые на самом деле не требуют дополнительных вложений и являются 100%-ной прибылью", - сказал он.

При этом Скавронский считает, что "некоторые частные лаборатории декларируют гораздо больше выполненных тестов, чем у них есть на то производственных мощностей".