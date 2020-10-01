Количество новых случаев COVID-19 за сутки может вырасти до 9 тыс. – мнение

Количество новых случаев COVID-19 может вырасти до 7-9 тыс. в сутки, прогнозирует представитель ВОЗ в Украине д-р Ярно Хабихт.

"То, что мы сейчас наблюдаем в Украине, это рост количества случаев заболевания. За весь период в Украине уже зарегистрировано 184 тыс. случаев коронавируса и более четверти миллиона подозрений на коронавирус. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс. и может составить от 7 до 9 тыс. случаев в день. В этом же контексте, мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", - сказал он в интервью "Суспильному".

По его словам, Украина должна сузить передачу вируса до кластерного распространения.

"В Украине до сих пор наблюдается передача вируса в сообществах. Мы не сузили передачу до кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела), к которому идет много стран. Из наших исследований мы знаем, что только каждое четвертое лицо регулярно моет руки, и также видим, что каждый третий не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия", - сказал он.

"Я бы сказал, что Украина пошла правильным путем адаптивного карантина. Для каждой страны важно пытаться уменьшить вред, но не закрывать на карантин всю страну. Поэтому и необходимо искать возможности, чтобы школы работали, бизнес продолжал функционировать, и одновременно, чтобы больные коронавирусом могли получить лечение в больницах или дома, ведь 80% людей могут лечиться и получать уход дома. Но рост количества случаев надо контролировать - он не должен быть слишком быстрым",- добавил Хабихт.

Ярно Хабихт также отметил, что необходимо увеличить количество тестирований в Украине, в частности, среди контактных.

Помимо этого, он добавил, что вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 для людей из групп риска.