Медицина

20:52 30.09.2020

В Киеве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом 500 коек в клиниках АМНУ – Ляшко

1 мин читать
В Киеве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом 500 коек в клиниках АМНУ – Ляшко

В Киеве планируют перепрофилировать для лечения пациентов с коронавирусом 500 коек в клиниках системы Академии медицинских наук Украины (АМНУ), сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня было совещание с АМНУ: в Киеве перепрофилируют 500 коек академических институтов. Завтра будет решение Национальной комиссии ТЭБ и ЧС", - сказал он в эфире телеканала "Украина24".

Он также сообщил, что изучается вопрос перевода для лечения пациентов с COVID-19 еще одной больницы в Харькове.

Ляшко добавил, что в понедельник Украина приблизилась к рекорду количества госпитализаций пациентов с COVID-19 в стуки.

"Рекорд количества госпитализации в сутки - 742 госпитализации, сегодня мы имели 737 госпитализаций по всей стране. Из-за этого и увеличивается количество заполненных коек", - сказал он.

Теги: #ляшко #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:25 30.09.2020
Главный санврач обратится к мэру Киева с инициативой организовать продажу масок на входе на станциях метрополитена

Главный санврач обратится к мэру Киева с инициативой организовать продажу масок на входе на станциях метрополитена

20:55 30.09.2020
Мэр Краматорска заболел COVID-19

Мэр Краматорска заболел COVID-19

19:58 30.09.2020
Нардеп Яна Зинкевич повторно заразилась коронавирусом

Нардеп Яна Зинкевич повторно заразилась коронавирусом

14:25 30.09.2020
Премьер Украины призывает граждан сознательно и ответственно относится к ситуации в стране с коронавирусом

Премьер Украины призывает граждан сознательно и ответственно относится к ситуации в стране с коронавирусом

13:29 30.09.2020
Disney уволит 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США

Disney уволит 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США

12:44 30.09.2020
В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 219 новых случаев COVID-19, в том числе у 10 медиков - Кличко

12:19 30.09.2020
Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

11:25 30.09.2020
Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

Правительство не намерено вновь вводить ограничения на въезд иностранцев в Украину - глава МИД

10:59 30.09.2020
В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 61 человек, 2 выздоровели

В ВСУ за сутки COVID-19 заболел 61 человек, 2 выздоровели

09:24 30.09.2020
В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи, выздовевших - 2 тысячи

В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки впервые превысило 4 тысячи, выздовевших - 2 тысячи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Информация о продаже в аптеках лекарств от коронавируса не соответствует действительности - Минздрав

Кабмин исключил UNICEF из перечня международных организаций для медзакупок за бюджет 2020 года

Количество пациентов с COVID-19 в больницах с середины июля выросло более чем в два раза - Степанов

Здравоохранение в госбюджете-2021 нужно профинансировать в размере 6% ВВП - Степанов

Около 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Заявки на доплаты медикам подали 98% медучреждений, 340 уже получили выплаты – НСЗУ

Минздрав Украины проводит консультации по развитию центра трансплант-координации

Минздрав в бюджетном запросе на 2021 год заложил повышенный тариф на роды и неонатальную помощь

Комитет Рады по здравоохранению рекомендовал разработать пакет услуг по реабилитации ветеранов

Степанов: нужно активно привлекать другие пути финансирования медицины помимо госбюджета

Профильный комитет Рады рекомендовал увеличить финансирование Программы медгарантий до 5% ВВП в госбюджете-2021

Число отравившихся в коломыйской столовой достигло 194 - ЦОЗ

Медучреждения могут увеличить финансирование при росте нагрузки из-за COVID-19 - НСЗУ

Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект госбюджета – Радуцкий

Минздрав подал бюджетный запрос на помощь при остром инфаркте миокарда – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА