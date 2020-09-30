В Киеве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом 500 коек в клиниках АМНУ – Ляшко

В Киеве планируют перепрофилировать для лечения пациентов с коронавирусом 500 коек в клиниках системы Академии медицинских наук Украины (АМНУ), сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня было совещание с АМНУ: в Киеве перепрофилируют 500 коек академических институтов. Завтра будет решение Национальной комиссии ТЭБ и ЧС", - сказал он в эфире телеканала "Украина24".

Он также сообщил, что изучается вопрос перевода для лечения пациентов с COVID-19 еще одной больницы в Харькове.

Ляшко добавил, что в понедельник Украина приблизилась к рекорду количества госпитализаций пациентов с COVID-19 в стуки.

"Рекорд количества госпитализации в сутки - 742 госпитализации, сегодня мы имели 737 госпитализаций по всей стране. Из-за этого и увеличивается количество заполненных коек", - сказал он.