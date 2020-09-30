Медицина

13:09 30.09.2020

Заявки на доплаты медикам подали 98% медучреждений, 340 уже получили выплаты – НСЗУ

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Заявки на доплаты медикам подали 98% медучреждений, 340 уже получили выплаты – НСЗУ

Заявки в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) о выделении средств для выплаты с 1 сентября надбавок медикам подали 1,594 тыс. медучреждений, что составляет 98% их общего количества, сообщила НСЗУ в Facebook.

Из них уже заключили договор с НСЗУ 547 медучреждений. Еще 276 договоров отправлено на подписание. 340 медучреждений уже получили выплаты по дополнительным договорам за сентябрь на общую сумму более 302 млн грн.

По данным НСЗУ, не подали заявки 35 медучреждений, в частности 10 - в Киеве, по четыре - в Одесской и Волынской областях, по три - в Днепропетровской и Хмельницкой, по два - в Винницкой, Львовской и Черниговской, по одному - в Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Ривненской и Тернопольской областях.

НСЗУ принимает заявки до 15 октября.

Как сообщалось, с 1 сентября врачам будут выплачиваться надбавки в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы.

Для обеспечения выплаты надбавок Кабмин выделил Минздраву около 6 млрд грн.

Теги: #медики #нсзу #доплаты
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