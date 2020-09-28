Степанов: нужно активно привлекать другие пути финансирования медицины помимо госбюджета

Финансирование здравоохранения в Украине должно осуществляться из разных источников, необходимо активно привлекать другие пути финансирования помимо государственного бюджета, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы считаем, что необходимо активно привлекать другие пути финансирования. В частности, стимулирование развития добровольного медицинского страхования, в том числе корпоративного. Это необходимо внедрять через изменения в налоговое законодательство. Также необходимо привлекать средства местных бюджетов. Если в 2020 году местные бюджеты заложили на здравоохранение 47,9 млрд грн, то в 2021 году эта цифра составляет 38,5 млрд грн",- сказал он в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в понедельник.

"Также мы считаем необходимым внедрение письма ожидания для выполнения обязанностей государства относительно гарантированного обеспечения медуслугами граждан Украины и максимальное расширение базы платных услуг. Считаю, что максимально необходимо вывести все средства из тени",- добавил министр.

Степанов подчеркнул, что в 2021 году Минздрав намерен ввести в эксплуатацию все отделения Охматдета, достроить корпус лучевой терапии в Национальном институте рака, больницу в Краматорске и онкодиспансер в Харькове.

Помимо этого, министерство намерено работать над развитием государственно-частного партнерства, внедрением персонального лицензирования медработников, расширением программы реимбурсации, внедрением е-рецептов на инсулины, иммуносупрессивные препараты и наркотические вещества.