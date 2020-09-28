Медицина

15:17 28.09.2020

Число отравившихся в коломыйской столовой достигло 194 - ЦОЗ

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Число отравившихся в коломыйской столовой достигло 194 - ЦОЗ

194 человека пострадали в результате острой кишечной инфекции в г.Коломыя Ивано-Франковской области, 59 из них госпитализированы, сообщается на странице Центра общественного здоровья в Facebook по состоянию на понедельник.

В ходе эпидрасследования установлено, что все пациенты отравились в результате приема пищи в столовой ООО "Леон", а совместными продуктами питания для всех пострадавших были салат "Дружба" (сырок плавленый, морковь, гренки, чеснок, майонез), бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, хлеб, чай.

Специалисты Госпродпотребслужбы проводят внеплановые проверки поставщиков и производителей продуктов питания, которые были использованы для приготовления блюд на предприятии.

Как сообщалось, специалисты Ивано-Франковского областного лабораторного центра отобрали образцы пищевых продуктов, пробы воды, смывы с объектов окружающей среды для лабораторных исследований.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Теги: #ивано_франковская_область #отравление
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