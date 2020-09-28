Медицина

12:36 28.09.2020

Медучреждения могут увеличить финансирование при росте нагрузки из-за COVID-19 - НСЗУ

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Медучреждения могут увеличить финансирование при росте нагрузки из-за COVID-19 - НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) отмечает, что из-за увеличения заболеваемости COVID-19 на некоторые медучреждения возрастает нагрузка, поэтому клиники могут увеличить финансирование, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

"Уровень нагрузки на медицинскую систему возрастает из-за увеличения заболеваемости COVID-19 среди населения. Если увеличивается нагрузка на больницу, то есть увеличивается количество пациентов, учреждение имеет право расширить количество медицинских команд и получить больше финансирования", - сказал он на брифинге в понедельник.

При этом Виленский отметил, что такое решение медучреждение принимает самостоятельно и подает данные в НСЗУ.

Глава НСЗУ также отметил проблему неравномерной загрузки больниц, предоставляющих помощь пациентам с COVID-19.

"В итоге некоторые больницы загружены, а другие, расположенные поблизости, почти без пациентов. Одной из причин такой ситуации является неправильно выстроенные на местах маршруты пациентов и недостаточная координация между центрами экстренной помощи и больницами. Местные власти должны активно подключиться, чтобы упорядочить маршруты пациентов и обеспечить равномерность нагрузки на все медучреждения в регионе, определенные для лечения пациентов с COVID-19", - сказал он.

По данным НСЗУ, в частности, во Львовском региональном фтизиопульмонологическом клиническом лечебно-диагностическом центре для пациентов с COVID-19 работает шесть медицинских команд. В августе загруженность одной команды в этой клинике составляла 41 пациент в месяц. В то же время в целом по стране этот показатель в среднем составлял 12 пациентов в месяц, а во Львовской области средняя загруженность команд была 18 пациентов в месяц.

Как сообщалось, НСЗУ к настоящему времени законтрактовала 316 медучреждений для предоставления медпомощи в стационарных условиях пациентам с COVID-19, 25 центров экстренной медицинской помощи, а также 935 медучреждений, в которых созданы мобильные бригады для выезда к людям с подозрением на COVID-19.

Теги: #нсзу #коронавирус
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