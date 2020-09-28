Медицина

11:30 28.09.2020

Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект госбюджета – Радуцкий

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Комитет ВР по здравоохранению подготовил более 200 правок в проект госбюджета – Радуцкий

 Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинского страхования и медицинской помощи в понедельник рассмотрит проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", рассказал руководитель комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"20 числа (октября - ИФ), скорее всего, будем рассматривать (госбюджет - ИФ). Наш комитет сегодня рассматривает то, что нас не устраивает в системе финансирования здравоохранения. В 15:00 наш комитет рассматривает. У нас много правок - более 200, мне кажется", - сказал Радуцкий журналистам в понедельник перед заседанием согласительного совета Верховной Рады.

Глава комитета по вопросам здоровья нации отметил ряд изменений, на которых настаивает комитет. "Во-первых, требуем выполнения закона "О государственных финансовых гарантиях", потому что бюджет полностью не соответствует этому закону. И также увеличение, а в некоторых случаях - вообще финансирование, лечение орфанных заболеваний - в бюджете вообще этого нет", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зарплата медиков после прохождения интернатуры должна составлять 20-25 тыс. грн. "Установление этих доплат - это лишь первый шаг. Зарплата врача, который пришел после интернатуры, должно начинаться с 20-25 тыс. грн. Конечно, это трудно сделать одномоментно. Однако считаю, что с 1 января 2021 года заработная плата медицинских работников должна увеличиться радикально. Именно над этим мы работаем, именно так мы строим сейчас свои бюджетные запросы ", - отметил в августе Степанов.

Как сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Радуцкий, выполнить обещание министра здравоохранения с тем проектом бюджета, который был подан Министерством финансов, невозможно. "Это невозможно, но для того чтобы это сделать, сегодня мы и пытаемся изменить бюджет", - сказал нардеп.

Теги: #бюджет #радуцкий #рада #здравоохранение
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