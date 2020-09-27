Медицина

12:58 27.09.2020

Минздрав подал бюджетный запрос на помощь при остром инфаркте миокарда – Степанов

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Минздрав подал бюджетный запрос на помощь при остром инфаркте миокарда – Степанов

В Министерстве здравоохранения Украины подали бюджетный запрос на предоставление медицинской помощи при остром инфаркте миокарда, при этом отмечая, что стоимость лечения может отличаться в зависимости от сложности инфаркта и быть как выше, так и ниже базовой ставки, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"Минздрав подал бюджетный запрос на медицинскую помощь при остром инфаркте миокарда. Базовая ставка на его лечение составляет 37 028 грн. Но этот тариф зависит от сложности инфаркта и колеблется между 33 807 и 39 657 грн", - сообщило Министерство здравоохранения Украины в телеграмм-канале "Коронавирус-инфо" по результатам брифинга Степанова в воскресенье.

Официальный курс валют Нацбанка Украины на 27 сентября: 28,2487 грн за $1.

Теги: #степанов #минздрав
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