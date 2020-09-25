Минздрав подписал меморандум о сотрудничестве с датской благотворительной организацией Bevar Ukraine

Министерство здравоохранения Украины подписало меморандум о сотрудничестве с датской благотворительной организацией Bevar Ukraine, сообщило ведомство в Facebook.

Согласно сообщению, заключение меморандума позволит увеличить объемы гуманитарной помощи в несколько раз.

"Многим украинским больницам, хосписам, домам престарелых десятилетиями не хватает средств на новое оборудование или ремонт. Особенно это ощутимо в маленьких городках со скромными местными бюджетами. Мы помогаем улучшить условия в таких учреждениях. Мы ищем в Дании доноров, которые имеют и готовы предоставить необходимое оборудование (например, качественные больничные койки), и спонсоров, которые помогают профинансировать доставку грузов в Украину", - процитировала пресс-служба Минздрава председателя организации Андрея Кузьмина.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что такое сотрудничество особенно актуально в период пандемии.

Организация направила в Украину 35 грузовиков и два самолета гуманитарной помощи (всего более 400 тонн) на сумму более EUR1 млн. В частности, в начале 2020 Bevar Ukraine передала 31 аппарат ИВЛ и сотни защитных костюмов для украинских врачей на борьбу с COVID-19.