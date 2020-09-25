Степанов о подделке справок о ПЦР-тестировании на COVID-19: Нацполиция должна обратить на это внимание

Национальная полиция должна обратить внимание на деятельность сайтов, которые продают поддельные справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Подделка документов – это серьезное преступление и Национальная полиция должна обратить на это внимание. На ресурсах Минздрава четко указаны верифицированные лаборатории, которые могут проводить тесты ПЦР и выдавать соответствующие справки. Вопрос раскрытия этих преступлений не в компетенции Минздрава, но я думаю, что наши коллеги с МВД и Нацполиции обратят на это внимание и оперативно найдут этих людей. Если в этом будет потребность, мы поможем коллегам", – сказал он.