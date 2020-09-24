Медицина

13:04 24.09.2020

Освобождение от РРО приведет к тенизации части аптечного рынка - мнение

2 мин читать
Освобождение от РРО приведет к тенизации части аптечного рынка - мнение

Освобождение от программных РРО (фискальных кассовых аппаратов) приведет к тенизации части аптечного рынка и обороту фальсифицированных лекарственных средств, считает директор общественного объединения "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" Владимир Руденко.

"В Раду внесли законопроекты №3853/1 и №3853/2, которые хотят нивелировать все то, что начало работать в государстве, и создать прецедент, когда часть рынка уйдет в тень. Наша ассоциация не поддерживает эти законопроекты, и мы официально просим депутатов не поддерживать их", - сказал он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, обязание аптек использовать РРО с 1 января 2020 года позитивно сказалось на рынке и сократило оборот фальсификатов. "В январе 2019 года внесли изменения в законодательство, которыми обязали всех субъектов хозяйствования внедрить розничную торговлю лексредств с использованием кассовых аппаратов и выдавать фискальные чеки. Эти изменения очень позитивные. Внедрение полной фискализации усилит контроль за деятельностью интернет-аптек, упростит работу фискальным органам, Гослекслужбе, и от этого выиграют потребители", - сказал Руденко.

"По информации Гослекслужбы, на сегодня количество фальсифицированных лексредств значительно сократилось. Ведь только в случае наличия фискального чека пациент, который получил некачественные лексредства, может доказать, что купил их в том или ином аптечном учреждении", - добавил он.

Помимо этого, глава ассоциации подчеркнул, что до внедрения законов о программных РРО, "ситуация способствовала сбыту некачественных фальсифицированных лексредств, распространению "серого" импорта".

"Согласно разным источникам, в Украине до 10% оборота лексредств – фальсификат, 80% из них реализуются через интернет и через субъектов хозяйствования без кассовых аппаратов", - добавил Руденко.

Теги: #рро #аптеки #апау
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 24.09.2020
Освобождение от РРО приведет к тенизации части аптечного рынка - мнение

Освобождение от РРО приведет к тенизации части аптечного рынка - мнение

15:19 08.09.2020
ЕБА опасается "отката" по расширению применения РРО и призвала Раду отказаться от поддержки таких законопроектов

ЕБА опасается "отката" по расширению применения РРО и призвала Раду отказаться от поддержки таких законопроектов

16:15 03.08.2020
Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

18:11 31.07.2020
Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

19:15 27.07.2020
Глава Walgreens Стефано Пессина уходит в отставку

Глава Walgreens Стефано Пессина уходит в отставку

14:29 27.07.2020
Дубилет анонсировал запуск программного РРО Checkbox с 1 августа

Дубилет анонсировал запуск программного РРО Checkbox с 1 августа

14:09 03.06.2020
Топ-10 крупнейших аптечных сетей консолидируют до 70% рынка в течение ближайших лет – прогноз

Топ-10 крупнейших аптечных сетей консолидируют до 70% рынка в течение ближайших лет – прогноз

17:48 29.05.2020
Аптеки Украины в апреле-2020 сократили продажи в натуральном выражении на 20% к апрелю-2019 – АПАУ

Аптеки Украины в апреле-2020 сократили продажи в натуральном выражении на 20% к апрелю-2019 – АПАУ

14:38 17.04.2020
Деньги на обеспечение больниц в регионах выделены и нужно обеспечить эффективное использование их местной властью – совещание у Зеленского

Деньги на обеспечение больниц в регионах выделены и нужно обеспечить эффективное использование их местной властью – совещание у Зеленского

02:36 05.04.2020
В аптеках Киева появились маски

В аптеках Киева появились маски

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин исключил UNICEF из перечня международных организаций для медзакупок за бюджет 2020 года

Количество пациентов с COVID-19 в больницах с середины июля выросло более чем в два раза - Степанов

Здравоохранение в госбюджете-2021 нужно профинансировать в размере 6% ВВП - Степанов

Около 90% всех вспышек инфекционных заболеваний связаны с продуктами питания – Ляшко

Создание новой госслужбы по контролю за заболеваниями позволит создать вертикаль противоэпидемической защиты – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав ведет работу по проекту строительства амбулаторий в сельской местности за EUR14,5 млн

Минздрав в бюджетном запросе на 2021г заложил около 10 млрд грн на готовность реагирования на эпидемии

Минздрав в бюджетном запросе на 2021г заложил повышенный тариф на "экстренку"

Клиника "Биокурс" оспорит лишение ее лицензии на медпрактику из-за жалобы соседей на возможную опасность от сдающих тесты на COVID-19 пациентов

В Днепре открыли крупнейшую в Европе стоматологическую клинику

Степанов: мы подавали запрос на 296 млрд грн общего бюджета на здравоохранение

"Фармак" по итогам 2020г выйдет на запланированные показатели - исполнительный директор

Рада приняла в целом закон об электронной розничной торговле лекарствами

Кабмин увеличил финансирование лечения онкозаболеваний и мультирезистентного туберкулеза у детей

АМКУ ведет расследование относительно цен на противоэпидемиеские товары в начале эпидемии COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА