Медицина

10:55 24.09.2020

Минздрав ведет работу по проекту строительства амбулаторий в сельской местности за EUR14,5 млн

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Минздрав ведет работу по проекту строительства амбулаторий в сельской местности за EUR14,5 млн

Министерство здравоохранения совместно с Украинским фондом социальных инвестиций ведет работу по проекту "Улучшение первичной медицины в сельской местности", сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Совместно с Украинским фондом социальных инвестиций мы перешли в фазу активизации и имплементации инфраструктурного проекта "Улучшение первичной медицины в сельской местности". Донором проекта является правительство Германии. Сумма выделенных средств составляет EUR14,5 млн", – сказала она.

По словам Шаталовой, в рамках проекта будет обеспечено развитие 40 амбулаторий – центров "первички" в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях и на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Начало строительных работ запланировано на первый квартал 2021 года.

Теги: #амбулаторії #медреформа #минздрав #село
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