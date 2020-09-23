Минздрав в бюджетном запросе на 2021г заложил повышенный тариф на "экстренку"

Министерство здравоохранения в бюджетном запросе на 2021 год заложило повышенный тариф на экстренную медпомощь – 412 грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В нашем бюджетном запросе на следующий год мы предложили существенно увеличить оплату экстренной медпомощи. Мы хотим поднять тариф со 164 грн до 412 грн. Мы в бюджете заложили сумму, чтобы зарплата врача скорой была до 22 тыс. грн, фельдшера – 17 тыс. грн, водителя – не менее 12 тыс. грн", - сказал он.