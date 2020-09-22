Клиника "Биокурс" оспорит лишение ее лицензии на медпрактику из-за жалобы соседей на возможную опасность от сдающих тесты на COVID-19 пациентов

Клиника "Биокурс" (Львов) оспорит лишение ее лицензии на медицинскую практику, сообщил главный врач клиники Тарас Жиравецкий.

"Сейчас мы планируем оспорить это решение (Министерства здравоохранения - ИФ). Или, как нам пояснили юристы, юридически проще будет взять новую лицензию на медицинскую практику", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Жировецкого, клиника, работающая в помещении на ул.Новаковского во Львове более 22 лет, была лишена лицензии по итогам внеплановой проверки Минздрава, проведенной по жалобе соседей клиники.

"В прошлую пятницу появляется внеплановая проверка Минздрава, потом мы понимаем, что проверка заказанная, проверяющий едет в Киев, в понедельник опять приезжает. В пятницу юрист сбрасывает мне информацию, что мы уже лишены лицензии", - сказал он.

По словам Жиравецкого, проверка, по итогам которой клиника была лишена лицензии, была проведена по жалобе соседей, которые "переживают, что пациенты, которые ходят к нам в клинику, возможно, могут заразить их COVID-19".

Жиравецкий рассказал, что клиника, где ведется поликлинический прием и берутся анализы, находится на первом этаже жилого дома, это помещение переведено в нежилой фонд.

При этом у клиники ранее постоянно возникали конфликты с соседями, которые препятствовали парковке автомобилей сотрудников и пациентов клиники.

"Конфликты с соседями были не за клинику, а за парковку, потому, что они ее захватывали незаконно, ставили пластиковые фишки, не давали парковаться ни нам, ни нашим пациентам, охранник выбегал и кричал, что парковаться нельзя, потому, что тут паркуется народный депутат. У одного соседа три джипа, у второго соседа три джипа, а территории для парковки не так много, поэтому возник конфликт", - сказал он.

При этом Жиравецкий сообщил, что в начале эпидемии COVID-19 клиника внедрила проведение ИФА-тестов на COVID-19, но основным спросом данная услуга пользуется у тех, кому тест необходим для выезда за рубеж.

"Мы не занимаемся лечением COVID-19, у нас нет семейного врача, нет стационара, нет пульмонолога. У нас только лаборатория и поликлинический прием. Люди, которые работали в Минздраве, говорят, что подписать приказ министра (о лишении лицензии - ИФ) и организовать за три дня проверку нереально, но мне перезвонили знакомые, которые были на общем мероприятии с нашими соседями, и рассказали, что те радовались, что "за три дня закрыли клинику", - сказал Жиравецкий.

Клиника "Биокурс" была основана в 1989 году как семейный бизнес Татьяной Коваль, которая в настоящее время является директором клиники, и ее супругом Мироном Жиравецким, занимающим должность заведующего лабораторией.

По данным госреестра, бенифициаром частного предприятия "Фирма "Биокурс" (Львов) является директор клиники Татьяна Коваль.