В Днепре открыли крупнейшую в Европе стоматологическую клинику Amel Smart Clinic, предоставляющую полный спектр услуг стоматологии, сообщил председатель совета корпорации "Алеф" Вадим Ермолаев в Facebook.

"Вчера в Днепре был сделан огромный скачок для развития стоматологии и медицинского туризма в Украине. Вчера на бульваре Славы, 2Б в Днепре была открыта самая масштабная во всей Европе стоматологическая клиника площадью 3 тыс. квадратных метров. В чем ее уникальность? Здесь пациент может получить весь спектр услуг стоматологии, начиная с диагностики до сложнейших челюстно-лицевых операций. Не выходя из здания, пациент имеет возможность сделать максимум необходимых анализов, консультаций, процедур и с вероятностью 99,9% решить свою проблему в одной клинике", - написал он.

По словам Ермолаева, в Amel Smart Clinic есть анестезиологическое, реабилитационное, ЛОР-отделение, принимает педиатр и др.

Клиника входит в Amel Medical Grouр, занимающуюся производством и реализацией медицинского и стоматологического оборудования, стоматологической практикой. По данным госреестра конечными бенефициарами ООО "Амел медикал груп" являются Анна Ермолаева и Сергей Башкин.

Ермолаева и Башкин также являются владельцами стоматологической клиники в центре Днепра "Дентал Клиник Днепр" (Amel Dental Clinic). Ее доход в 2019 году вырос на 53,3% по сравнению с 2018 - до 81,5 млн грн.