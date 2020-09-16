Медицина

15:50 16.09.2020

Кабмин увеличил финансирование лечения онкозаболеваний и мультирезистентного туберкулеза у детей

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Кабмин увеличил финансирование лечения онкозаболеваний и мультирезистентного туберкулеза у детей

Кабинет министров Украины увеличил финансирование лечения онкозаболеваний и мультирезистентных форм туберкулеза у детей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по итогам заседания правительства в среду.

"На заседании правительства мы внесли изменения в порядок реализации программы медгарантий. Эти изменения касаются лечения онкологических заболеваний и мультирезистентного туберкулеза. Мы ввели повышающий коэффициент на лечение по онкологии детям до 18 лет, а также лечение и диагностику мультирезистентых форм туберкулеза. Проще говоря, мы увеличили сумму средств, которые будут получать медучреждения при лечении указанных патологий. Общее увеличение на онкологию составило 21,7 млн грн, на туберкулез - 59,3 млн грн" - сказал Степанов.

Теги: #бюджет #степанов #минздрав #кабмин
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