АМКУ ведет расследование относительно цен на противоэпидемиеские товары в начале эпидемии COVID-19

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ведет расследование относительно скачка цен на товары противоэпидемического назначения в начале эпидемии COVID-19, сообщила глава комитета Ольга Пищанская.

"Там целый ряд компаний, действия которых мы изучаем. Там аптечные сети. Когда произошел скачок цен на маски, мы, кроме открытия дела, давали рекомендации. И аптечные сети, во исполнение рекомендаций, снизили наценку", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Помимо этого, Пищанская отметила, что АМКУ ведет дело по инсулинам.

"Речь идет о вертикальных антиконкурентных согласованных действиях большого мирового производителя инсулинов "Ново Нордиск" и групп "Медфарком", "БаДМ", "Аптека 3и", "Ганза" и других. Если коротко, то есть подозрение, что при импорте происходило непрозрачное ценообразование, которое приводило в дальнейшем к необоснованному завышению цен при реализации через государственные / общественные закупки. Речь идет о 2011-2017 годах",- сказала она.

"Также по группе "Медфарком" есть отдельное дело за злоупотребление монопольным положением. И еще есть одно дело, связанное с инсулинами, оно начато по представлению Генеральной прокуратуры. Там есть признаки антиконкурентных согласованных действий польского производителя инсулинов "Биотон" и компаний-поставщиков в Украине",- добавила Пищанская.