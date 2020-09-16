Приоритетом Минздрава в 2021 г. будет внедрение оценки медтехнологий – замминистра

Приоритетом для Министерства здравоохранения в 2021 году будет внедрение оценки медицинских технологий в Украине, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Среди приоритетов на следующий год у нас разработка инвестиционных мастер-планов для развития госпитальных сетей, развитие и улучшение маршрутизации пациентов между разными уровнями предоставления медпомощи в сфере здравоохранения, внедрение моделей оценки качества предоставления медуслуг в рамках программы медгарантий, а также развитие дальнейшей системы экстренной медпомощи в Украине, которая предусматривает обучение персонала, внедрение алгоритмов диспетчеризации", - сказал он.

"Другим приоритетом для министерства здравоохранения является внедрение подхода оценки медтехнологий. Минздрав подготовил соответствующее постановление, предусматривающее распространение оценки медтехнологий на формирование нацперечня лексредств, номенклатур закупок за счет госбюджета, программы реимбурсации и программы медгарантий относительно определения объемов медуслуг, которые будут предоставляться населению. Ключевой целью внедрения оценки медтехнологий является создание независимого агентства по оценке медтехнологий. Мы надеемся до 2023 года создать такое агентство", - добавил Иващенко.