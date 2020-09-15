ЕС и ВОЗ передали Украине 100 кислородных концентраторов для лечения пациентов с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при финансовой поддержке Европейского союза закупила и поставила в Украину 100 концентраторов кислорода, сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Согласно сообщению, оборудование предназначено для 44 медучреждений, лечащих пациентов с COVID-19 в регионах Украины, наиболее пострадавших от коронавируса, включая Львовскую, Черновицкую, Харьковскую, Ивано-Франковскую области, Киев и Умань.

Общая стоимость поставки составляет более EUR78 тыс.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что это часть помощи ЕС Украине для борьбы с COVID-19.

"Темпы распространения COVID-19 в Украине вызывают тревогу и требуют согласованных действий. В рамках инициативы "Солидарность ради здоровья" ЕС и ВОЗ смогли закупить и доставить, несмотря на дефицит во всем мире, кислородные концентраторы. Это часть программы помощи Европейского союза #TeamEurope, в рамках которого Украине выделяется EUR190 млн на реагирование на COVID-19", - процитировала посла пресс-служба представительства ЕС в Украине.