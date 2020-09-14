Количество тестирований на Covid-19 в Украине за минувшую неделю было увеличено на 7,5 тыс. – Степанов

За минувшую неделю в Украине было увеличено количество проводимых тестов на коронавирусную болезнь, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что на прошлой неделе было увеличено количество тестов на 7,5 тыс. Таким образом, количество тестирований достигло 154 тыс. Однако количество госпитализированных возросло незначительно - на 100 человек", - сообщает пресс-служба президента.

Степанов также сообщил, что группа ученых объездила регионы и провела анализ соблюдения алгоритмов действий при обнаружении коронавирусной инфекции. Эти данные будут использованы для гибкости карантинных мероприятий.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 462 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 650 человек, 33 ранее заболевших умерли.