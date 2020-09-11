Медицина

17:05 11.09.2020

Институт им. В.П. Филатова разработал метод объективной диагностики ПТСР по офтальмологическим нарушениям

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Институт им. В.П. Филатова разработал метод объективной диагностики ПТСР по офтальмологическим нарушениям

Ученые Института глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова НАМН Украины (Одесса) совместно с коллегами Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" и Институтом информационных технологий (оба - Киев) разработали метод выявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) по набору офтальмологических нарушений - изменениям диаметра зрачка и особенностям движений глаз.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" заведующая отделением воспалительных патологий глаза и микрохирургического лечения их последствий института Александра Зборовская, методика разработана в ходе исследований, которые проводятся в Украине на протяжении многих лет. Первые результаты были опубликованы в 2018-2019 годах после их внедрения в практику.

Для проведения исследований использовались две клинические базы. Исследования пациентов - гражданских лиц проводились в Институте имени В.П. Филатова в Одессе, где было обследовано около 2000 человек. Исследования пациентов-военнослужащих проводились на базе Главного военного клинического госпиталя в Киеве совместно с его специалистами.

В ходе исследований ученые выявили, что у людей, имеющих проблемы в психоэмоциональной сфере, в частности у лиц с ПТСР, имеют место специфические офтальмологические нарушения.

"Полученные результаты подтвердили гипотезу о наличии определенных аномальных изменений диаметра зрачков и движений глаза у пациентов с ПТСР в ответ на применяемые раздражители. Была подтверждена возможность диагностировать ПТСР по этим признакам", - сказала Александра Зборовская.

По ее словам, в настоящее время полученные результаты успешно используются в практике при обследовании участников АТО (ООС).

Зборовская отметила, что "дальнейшее поле применения разработки может быть очень широким, суть диагностики - это не только установить наличие ПТСР, но и выявить индивидуальные особенности расстройств у людей пострадавших в различных кризисных ситуациях".

"Исследования необходимо продолжать. Полученные результаты уже доказали правомочность идеи и обеспечили ее успешное практическое применение. Для того чтобы метод мог войти в широкую практику, необходимо набрать дополнительные данные и создать программные продукты для их обработки том числе и для широко распространенных гаджетов, а не только для специализированного оборудования", - сказала она.

Александра Зборовская подчеркнула, что для обеспечения возможности использования широкодоступных приборов в области диагностики ПТСР по офтальмологическим признакам ученым необходим набор комплексов Eye-tracker с различными частотными характеристиками - оборудование, отслеживающее движения глаз, "которое для проведения исследований до сих пор предоставляли третьи лица" и продолжение исследований на основе полученных и внедренных в практику результатов. Также необходимо участие в исследованиях специалистов не офтальмологического профиля (психологи, психиатры) и привлечение достаточного количества участников: пациентов не офтальмологического профиля с установленным диагнозом и участников для контрольной группы.

"Эти вопросы, необходимые для проведения исследований на постоянной основе и получения в результате нового высококачественного продукта доступного для бытового применения широкими слоями населения для оценки последствий стрессовых ситуаций, могут быть решены при наличии финансирования, которое кто-то должен выделить", - сказала она.

Теги: #птср #намн
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