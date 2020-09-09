В отдельных медучреждениях расходы на зарплату руководства в 6-8 раз превышает расходы на зарплату врачей – НСЗУ

В отдельных медучреждениях месячные расходы на зарплату руководства в шесть-восемь раз превышают расходы на зарплату врачей.

Как сообщила заместитель главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан на брифинге среду, в частности, в первом квартале средние расходы на оплату труда врачей "первички" составили 14,5 тыс. грн, среднего медперсонала - 7804 грн, младшего медперсонала - 4449 грн.

При этом, по данным НСЗУ в некоторых медучреждениях среднемесячные расходы на оплату труда врача составляют 20 тыс- 28 тыс. грн. В частности, в Центре первичной помощи Любомльской райсовета Волынской области среднемесячные расходы на оплату труда врача составляют 28,5 тыс. грн, в Центре первичной помощи №1 Соломенского района Киева - 27 тыс. грн.

Среднемесячные расходы на оплату труда руководителя медучреждения в первом квартале 2020 составляли 23070 грн.

"В отдельных медицинских учреждениях среднемесячные расходы на оплату труда руководства в шесть-восемь раз больше, чем на оплату труда врачей. В частности, такие медучреждения есть в Волынской, Черкасской, Полтавской, Закарпатской областях. Так, в одном из медучреждений Черкасской области среднемесячная оплата труда руководителя составляет 58767 грн, а врача - 7586 грн", - сказала она.

Мовчан подчеркнула, что "медицинские работники при заключении коллективного договора, должны обращать на это внимание".