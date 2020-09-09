Медицина

14:28 09.09.2020

Кабмин разрешил закупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

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Кабмин разрешил закупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

Кабинет министров Украины разрешил закупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа для иммунизации групп риска COVID-19 по упрощенной процедуре.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

"Постановление о внесении изменений в перечень товаров работ и услуг, направленных на избежание возникновения, распространения, ликвидации и локализации вспышек эпидемии и пандемии COVID-19. Вносятся изменения в постановления Кабмина №224 и №225 - это упрощенная процедура закупок и освобождение от налогообложения НДС - дополнить их новыми услугами медизделиями и лексредствами, в частности системами кислородоподачи и вакцинами против гриппа для проведения вакцинации лиц из групп риска заболеваемости COVID-19",- пояснил в ходе заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Теги: #коронавирус #закупки #кабмин
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