Справедливая цена на ПЦР-тесты на COVID-19 в частных лабораториях составляет около 1 тыс. грн – мнение

Справедливая цена на ПЦР-тесты на COVID-19, которые проводятся в частных лабораториях, составляет около 1 тыс. грн, считает коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"По нашим оценкам, справедливая цена на ПЦР-тесты к COVID-19 на рынке с учетом качественных реагентов составляет в районе 1 тыс. грн, но никак не 1,5 тыс., 2 тыс. или 2,5 тыс., что мы сейчас наблюдаем в частных лабораториях. Если бы стоимость теста была не 2,5 тыс. грн, а 1 тыс. грн, то тестов продавалось бы в десятки раз больше", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По его оценке, в целом "предложение по ПЦР-тестированию на рынке частных лабораторий во много раз ниже потребностей рынка".

"Подобно госсектору, частные лаборатории так же ограничены в количестве ПЦР-тестов, которые они могут выполнять", - сказал он.

Вместе с тем Скавронский отметил, что несмотря на то, что частные лаборатории подключились к тестированию населения, рынок ПЦР-тестов на COVID-19 "все равно настолько недонасыщен, что при наличии мощностей он поглотил бы в разы, а то и десятки раз больше тестов".

"Это было бы возможным, если бы, с одной стороны, лаборатории могли такое количество тестов выполнять, а с другой стороны – если бы цена на эти тесты была не завышенной, как сейчас, а рыночно обоснованной", - сказал он.

Топ-менеджер сообщил, что "Синэво" разделяет и поддерживает обеспокоенность Антимонопольного комитета, который инициировал расследование касательно завышения цен на ПЦР-тесты в некоторых частных лабораториях.

"В настоящее время спрос на ПЦР-тесты в разы превышает предложение, и многие частные лаборатории успешно пользуются таким ажиотажным спросом и своей ценовой политикой просто снимают сливки", - сказал он.

По словам Скавронского, в некоторых лабораториях, "в том числе и известных киевских, цена на ПЦР-тесты к COVID-19 изначально запредельно высокая, условно 1,5 тыс. грн и более".

"Потом еще оказывается, что даже эта стоимость не конечная, если клиенту нужен, например, перевод на английский, важны сроки выполнения. Еще отдельно считается забор материала и прочее. В результате уже изначально завышенная цена может увеличиться еще в полтора раза", - сказал он.

Как пояснил коммерческий директор "Синэво", большинство частных лабораторий работают не на реагентах мировых производителей с именем, а на украинских, российских или китайских, что еще больше удешевляет себестоимость этих тестов.

Он отметил, что "после того как на рынок выходит "Синэво" как самый крупный в Украине оператор, конкуренты вынуждены опускать цены, и они становятся доступными и сбалансированными".

Вместе с тем он с недоверием отнесся к тестам, которые предлагаются по "очень низкой стоимости – например, 600-700 грн за тест".

"Как правило, такую цену предлагают маленькие лаборатории. Понимая экономику лабораторного рынка, когда маленькая лаборатория продает тесты по запредельно низкой цене, возникает вопрос природы такой низкой себестоимости: официальная ли выплачивается сотрудникам зарплата, уплачиваются ли все налоги, какими реагентами пользуются эти лаборатории и как эти реагенты попали в страну. Потому как тест в лаборатории с маленькими объемами не может стоить 600-700 грн. Ну разве что это чистая благотворительность, но о бизнесе тогда речь вообще не идет", - сказал он.

Как сообщалось, за предыдущую неделю в Украине провели 157,563 тыс. ПЦР-исследований, около 20% из них (30,47 тыс.) провели семь частных лабораторий. Стоимость ПЦР-тестов в лабораториях составляет 700-2,5 тыс. грн, в частности в МЛ "Дила" (Киев) – 1,8 тыс. грн, (2,5 тыс. грн при срочном выполнении), в "ДНК-Лаборатории" (Киев) – 700 грн, "Омега Киев" – 1,4 тыс. грн.