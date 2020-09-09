"Синэво" готовится запустить ПЦР-тестирование к COVID-19 на немецких и американских реагентах

Медицинская лаборатория "Синэво" (Киев) готовится запустить ПЦР-тестирование на COVID-19, будет использовать немецкие и американские реагенты, сообщил коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"Синэво" готовится к запуску ПЦР-тестирования к COVID-19 на немецких и американских реагентах. Мы будем работать исключительно на импортных реагентах производителей с мировым именем, качеству которых мы доверяем", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Скавронский подчеркнул, решение не работать на украинских, российских или китайских реагентах было "принципиальным решением" компании.

При этом ожидание возможности получать немецкие и американские реагенты привела к отсрочке запуска ПЦР-тестирования.

"К сожалению, доступ к реагентам производителей с именем для Украины крайне ограничен, потому что они в первую очередь работают на обеспечение своих внутренних рынков. И только после того, как потребности их внутренних рынков покрыты, они начинают экспортировать в другие страны. Именно поэтому мы были вынуждены ждать несколько месяцев, когда нам смогли поставить эти реагенты", - пояснил он.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в "Синэво", ПЦР-тестирования планируется запустить в течение ближайших недель.

Как сообщалось, за предыдущую неделю в Украине провели 157,563 тыс. ПЦР-исследований, около 20% из них (30,47 тыс.) провели семь частных лабораторий.

Наибольшее количество ПЦР-исследований среди частных лабораторий с 31 августа по 6 сентября провели Медицинская лаборатория "Дила" (Киев) - 11,137 тыс., "ДНК-Лаборатория" (Киев) -5,401 тыс., "ЛДЦ – Диагностик" (Киев) - 3,755 тыс., КДЦ "Фармбиотест" (Луганская обл.) - 3,251 тыс., "Омега Киев" - 2,79 тыс., "Диаген" (Киев) 2,369 тыс. и "Унилаб" (Львовская обл.) - 1,767 тыс.

Стоимость ПЦР-тестов в лабораториях составляет 700-2,5 тыс. грн, в частности в МЛ "Дила" (Киев) – 1,8 тыс. грн, (2,5 тыс. грн при срочном выполнении), в "ДНК-Лаборатории" (Киев) – 700 грн, "Омега Киев" – 1,4 тыс. грн.