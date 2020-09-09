Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 8 областях и Киеве

Загрузка коек пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на коронавирусную болезнь по состоянию на 8 сентября превысила порог в 50% в восьми регионах и Киеве, следует из обнародованных на сайте Министерства здравоохранения в среду данных.

По данным ведомства, более 50% коек, отведенных для пациентов с COVID-19, загружены в Киеве (51,3%), Винницкой (57,8%), Ивано-Франковской (58,6%), Одесской (66,1%), Ривненской (52,4%), Тернопольской (54,6%), Хмельницкой (51,5%), Черниговской (63,1%) и Черновицкой (71,9%) областях.

Количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней превышает установленный показатель в 40 чел. в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом общий показатель количества новых случаев в Украине составляет 86,5 на 100 тыс. населения, а загруженность коек пациентами и подозрительными с COVID-19 – 45,5%.

Охват тестированием во всех регионах соответствует установленному Минздравом критерию.