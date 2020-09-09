Медицина

11:13 09.09.2020

Минздрав и USAID будут сотрудничать в сфере противодействия COVID-19 и развития системы здравоохранения

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Минздрав и USAID будут сотрудничать в сфере противодействия COVID-19 и развития системы здравоохранения

Министерство здравоохранения и USAID Украина будут сотрудничать в направлениях финансирования медицинской системы, оборота лекарств, развития eHealth и противодействия COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

По результатам встречи министра здравоохранения Максима Степанова с представителями миссии USAID в Украине определены приоритеты сотрудничества: финансирование системы здравоохранения, разработка нового законодательства в сфере оборота лекарственных средств для благоустройства и прозрачности фармацевтического рынка, развитие eHealth, продолжение сотрудничества в направлении общественного здоровья, разработка стратегического плана развития больничной сети госпитальных округов.

Теги: #usaid #минздрав
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