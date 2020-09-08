Медицина

18:36 08.09.2020

Кабмин исключил UNICEF из перечня международных организаций для медзакупок за бюджет 2020 года

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Кабмин исключил UNICEF из перечня международных организаций для медзакупок за бюджет 2020 года

Кабинет министров включил в перечень международных организаций, которые будут осуществлять медицинские закупки за средства госбюджета-2020, две международных организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН ПРООН (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, UNDP), следует из текста постановления, обнародованного во вторник.

Ранее в перечень международных организаций, которые осуществляли медицинские закупки за средства госбюджета, входило еще одно агентство ООН – Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF), которое, в частности, осуществляло закупки вакцин.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 сентября утвердил перечень специализированных организаций, которые будут закупать лекарственные средства и медизделия за средства госбюджета 2020 года.

С 2015 года закупку лекарств и медизделий по госпрограммам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Ряд политиков критиковал закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета через международные организации, в частности, из-за несогласованности сроков поставок и обязательств внести 100%-ную предоплату за закупаемые препараты и медизделия.

Теги: #лекарства #закупки #кабмин
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