Медицина

16:28 08.09.2020

Минздрав должен до конца сентября показать формат продолжения медреформы и исправления ее минусов – Зеленский

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Минздрав должен до конца сентября показать формат продолжения медреформы и исправления ее минусов – Зеленский

 Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября представить формат продолжения медицинской реформы и исправления имеющейся в ней недостатков, указывает президент Украины Владимир Зеленский.

"Министерству здравоохранения и министру поставлена задача к концу сентября представить формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы, что должно быть. Потому что плюсы есть - они на поверхности, но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, а минусы нужно убрать, - это такая простая арифметика", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область.

Теги: #зеленский #медреформа
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