Минздрав должен до конца сентября показать формат продолжения медреформы и исправления ее минусов – Зеленский
Министерство здравоохранения Украины должно до конца сентября представить формат продолжения медицинской реформы и исправления имеющейся в ней недостатков, указывает президент Украины Владимир Зеленский.
"Министерству здравоохранения и министру поставлена задача к концу сентября представить формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы, что должно быть. Потому что плюсы есть - они на поверхности, но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, а минусы нужно убрать, - это такая простая арифметика", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область.