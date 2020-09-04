Степанов: мы планируем финансирование трансплантации в 2021 г. на уровне 585 млн грн

Министерство здравоохранения планирует обеспечить финансирование трансплантации в 2021 году на уровне 585 млн грн, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"За два-три года мы хотим достичь трансплантационной независимости, чтобы вся трансплантация проводилась в стране. В настоящее время в пилотном проекте по трансплантации предусмотрено 112 млн грн, в следующем году мы подаем 585 млн грн", - сказал он.