Медицина

12:45 04.09.2020

Степанов: мы планируем финансирование трансплантации в 2021 г. на уровне 585 млн грн

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Степанов: мы планируем финансирование трансплантации в 2021 г. на уровне 585 млн грн

Министерство здравоохранения планирует обеспечить финансирование трансплантации в 2021 году на уровне 585 млн грн, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"За два-три года мы хотим достичь трансплантационной независимости, чтобы вся трансплантация проводилась в стране. В настоящее время в пилотном проекте по трансплантации предусмотрено 112 млн грн, в следующем году мы подаем 585 млн грн", - сказал он.

Теги: #трансплантация #финансирование #степанов
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