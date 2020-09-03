Медицина

14:07 03.09.2020

Минздрав намерен запустить систему контроля остатков лекарственных средств в больницах – замминистра здравоохранения Кучер

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Минздрав намерен запустить систему контроля остатков лекарственных средств в больницах – замминистра здравоохранения Кучер

Министерство здравоохранения намерено запустить систему контроля наличия и остатков закупленных за средства бюджета лекарственных средств в больницах, сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Есть еще важный вопрос: eStocks. Это система, которая позволит на уровне МОЗ, наконец, понимать наличие лекарств в больницах. Чтобы больницы передавали через Open Data на портал информацию об остатках лекарственных средств», - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Кучера, информация о наличии лекарств будет открытой, а система будет обновляться в реальном времени, "чтобы можно было выявить, на каком этапе исчезают лекарства, найти и наказать виновных".

"Я знаю, что будет упорное сопротивление, но мы хотим, чтобы в этой системе было все четко видно: заказали лекарства по такой цене, остаток такой-то, новая партия поступит в Украину тогда-то. И если оно доезжает на склад, то это должно фиксироваться", - сказал он.

Кучер уточнил, что в системе также будет отображена информация о препаратах, принимающих участие в программе реимбурсации "доступные лекарства".

Полный текст интервью опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #кучер #минздрав
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