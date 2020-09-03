Внедрение электронной отчетности в системе здравоохранения идет с определенным саботажем – замминистра Кучер

Внедрение электронной отчетности на базе eHealth в системе здравоохранении идет "с определенным саботажем", считает заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"К сожалению, внедрение электронной отчетности идет с определенным саботажем, в том числе и со стороны некоторых медицинских учреждений", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кучер отметил, что "без нормального адекватного eHealth мы не можем посчитать, сколько стоит медицина".

"Мы хотим иметь возможность в реальном времени посмотреть, что происходит по конкретному заведения, отделения работают, не работают, как рассчитывается тариф. По определенным заведениям, где есть интеграция МИСов (медицинских информационных систем) в систему eHealth, мы уже видим эти данные. И нам нужно просчитать это на уровне страны",- сказал он.

При этом, по словам кучера, Минздрав не может сравнить данные, которые подаются св систему eHealth с данными прошлых лет.

"Если бы я имел информацию за предыдущие годы, когда еще была бумажная форма, то мы могли бы сопоставить их", - сказал он.



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