Медицина

13:48 03.09.2020

Доноры отказались финансировать развитие eHealth, узнав об отсутствии концепции его развития – замминистра здравоохранения Кучер

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Доноры отказались финансировать развитие eHealth, узнав об отсутствии концепции его развития – замминистра здравоохранения Кучер

 Доноры отказались финансировать развитие системы электронного здравоохранения (eHealth), узнав, что система разрабатывается без утвержденной концепции ее развития, сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Если говорить об истории создания украинского eHealth, то очень интересная ситуация. Потому что это разработано на средства доноров и одним разработчиком - Edelnab. Его кто-то выбирал, когда доноры проводили свои закупки в соответствии со своими процедурами финансирования проекту. Эта компания разработала базовый функционал, однако потом оказалось, что за каждый последующий шаг она выставляет достаточно немалые счета. Доноры начинают немного нервничать по этому поводу", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Кучера, что в настоящее время "доноры существенно сократили финансирование, можно сказать, фактически приостановили, потому что нет концепции развития eHealth в Украине - определение вектора движения: для чего нам эта система, какие задачи она должна выполнять, куда она дальше двигаться".

Как сообщалось, разработка системы электронного здравоохранения осуществлялась при финансовой и консультативной поддержке, в частности, USAID, Deloitte, EDGE / SURGe, SDC и других международных фондов, и доноров.

Полный текст интервью читайте на главной странице агентства «Интерфакс-Украина».

Теги: #ehealth #медреформа #минздрав #кучер
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